Stram Kurs satser på et stort mørketal af vælgere

Og selv om det er usikkert, om partiet kommer ind, forventer Rasmus Paludan, at der er et stort mørketal af mulige Stram Kurs-støtter.

Adskillige politibetjente var til stede uden for Vesterbro Bibliotek i København, da Stram Kurs-leder Rasmus Paludan mødte op for at stemme onsdag middag.

- Pressen vil jo gerne tegne et billede af, at vi skulle være tæt på spærregrænsen, men det er ikke min opfattelse, sagde han, inden han gik ind i valglokalet.

- Derudover gælder DF-faktoren, sagde han.

Rasmus Paludan henviser til, at Dansk Folkeparti ved tidligere folketingsvalg har fået flere stemmer, end meningsmålingerne på forhånd spåede.

- Hvis folk har været tilbageholdende med at sige, at de stemmer på Dansk Folkeparti, hvad så med Stram Kurs? Jeg tror, at der er et stort mørketal, sagde han.

Det seneste vægtede gennemsnit af meningsmålinger fra Ritzau Index giver Stram Kurs 1,9 procent af stemmerne.

Skulle Paludans parti ikke nå over spærregrænsen eller komme i Folketinget på anden vis, vil han dog fortsætte med at forfølge sin sag - både uden for Folketinget og muligvis også ved at stille op til Folketinget igen.

Han understregede dog, at der er mange andre måder at påvirke politik på.

- Min drøm er ikke at komme i Folketinget. Min drøm er at redde danskerne fra den totale undergang i et muslimsk kalifat, og den drøm vil jeg selvfølgelig opnå med alle tænkelige midler, sagde han.

Stram Kurs mener, at islam skal forbydes og vil sende alle ikkevestlige personer med asyl, som ikke oprindeligt er statsborgere, ud af landet.

I løbet af det seneste år har medierne i højere grad fået øjnene op for Rasmus Paludan, i takt med at han har demonstreret rundt om i landet og lagt videoerne på Youtube.

Flere af demonstrationerne har ført til større moddemonstrationer og uroligheder.

Både Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har meldt ud, at der er en konkret trussel mod Rasmus Paludan.

Partilederen blev da også hurtigt gelejdet til og fra valgstedet af politifolk og vagter, som han ankom med i store sorte biler.

Rasmus Paludan er dømt for racisme i en sag, han har anket til landsretten.

Også provokunstneren Uwe Max Jensen og den tidligere psykologiprofessor Helmuth Nyborg, som har vakt opsigt med udtalelser om etniske gruppers intelligens, stiller op for Stram Kurs.