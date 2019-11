Rasmus Paludan og Stram Kurs fik lørdag med en måneds forsinkelse afholdt partiets rigskongres. Den foregik i Landstingssalen på Christiansborg, efter at Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), havde inviteret partiet. I oktober nedlagde Fyns Politi af sikkerhedsmæssige årsager forbud mod, at Stram Kurs kunne afholde rigskongressen på et hotel i Middelfart.

Stram Kurs-kongres med mislyde på Christiansborg

Mens partileder Rasmus Paludan og hans partifæller indtog en næsten fyldt Landstingssal på Christiansborg, vidnede en demonstration udenfor om, at det ikke var et hvilket som helst parti, der var ankommet til slottet.

Det var ikke alle, der bød dem velkommen. Men lørdag lykkedes det alligevel for Stram Kurs at få gennemført den rigskongres, som partiet skulle have afholdt i oktober.

