Stram Kurs fyrer kandidat efter tv-interview

Oven på et interview med TV Midtvest har Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan, valgt at fyre sin kandidat i Vestjylland, Dennis Kirkegaard.

- Det viser sig, at Dennis Kirkegaard ikke stiller op i Vestjylland alligevel. Det er fordi, hans ytringer ikke er i overensstemmelse med Stram Kurs overhovedet, siger Rasmus Paludan til tv-kanalen.

TV Midtvest bragte tirsdag et interview med Dennis Kirkegaard efter at have brugt det meste af dagen på at forsøge at finde ham i byen Stoholm, hvor han bor.

I interviewet siger Dennis Kirkegaard, at han langt fra regnede med, at der var en chance for at komme i Folketinget, da han meldte sig. Samtidig var han ikke umiddelbart helt på det rene med, hvad Stram Kurs mener.

Partiet har det som sit erklærede formål at skabe et Danmark uden muslimer ved at udvise et sted mellem 400.000 og 700.000 muslimer.

Det skal ske via love, der gør det svært for muslimer at leve i Danmark samt masseudvisninger af både statsborgere og herboende muslimer ved eksempelvis lovovertrædelser.

- Udlændingepolitikken skal selvfølgeligt være stram. Men selvfølgeligt skal folk udefra være velkomne, hvis de vil leve efter det danske grundlag, de danske værdier og følge de danske love, siger Dennis Kirkegaard til TV Midtvest og fortsætter om Stram Kurs' mål om at udvise flere hundredtusindvis af indbyggere:

- Det har han sagt i starten, men det er vi ved at få glattet ud, hvad det er, der menes.

Om Rasmus Paludans udmeldinger generelt mener Dennis Kirkegaard ikke, at det skal tages så alvorligt.

- Det er ikke så voldsomt, som det lyder i medierne med Paludan. For selvfølgeligt skal de (muslimer red.) have lov til at leve i Danmark, hvis de vil leve efter reglerne.

Interviewet har altså fået Rasmus Paludan til at smide kandidaten på porten.

- De ytringer hænger ikke sammen med vores linje, siger Rasmus Paludan til TV Midtvest.

Stram Kurs vil præsentere en ny kandidat snarest.