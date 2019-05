Stram Kurs forventer at opstille op mod 30 kandidater

Der er udsigt til, at alle danskere får mulighed for at stemme personligt på Stram Kurs, når der afholdes folketingsvalg 5. juni.

Og han forventer at præsentere mange flere, inden fristen for at indlevere kandidatlister udløber 11 dage før valget.

- Vi er lige nu én i hver af de 10 storkredse. Det var der mange, der ikke troede, at vi kunne, men det er altså lykkedes. Og det er samtidig de rigtige, vi har fat i.

- Der er også flere på vej. Jeg håber, at vi når op på mellem 20 og 30 inden valget, siger Paludan.

Han har de seneste mange måneder turneret landet rundt ved demonstrationer, hvor han blandt andet har brændt koraner af.

Den type markeringer bliver der dog færre af nu, hvor valget er udskrevet.

- Vi vil demonstrere mindre og deltage mere i debatter. Og heldigvis er vi altså flere kandidater nu, så Stram Kurs ikke længere kun betragtes som Rasmus Paludans parti.

- Mange tror, at jeg kun taler med børn og ikke kan klare mig i en debat med voksne politikere, og det glæder jeg mig til at modbevise, siger han.

Partiformanden mener, at det er på høje tid med et folketingsvalg.

- Danmark har brug for en helt ny kurs. Jo før, jo bedre.

- Nu får danskerne mulighed for at vælge mellem et muslimsk kalifat, hvor de betragtes som slaver og ludere, eller et vestligt demokrati, hvor menneskerettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed respekteres, siger partilederen, der tidligere i år fik en dom for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvem han vil pege på som statsminister.

De kandidater, der indtil videre har meldt sig, er simpelthen for ringe, mener han.

- Men jeg har tidligere sagt, at Kristian Thuelsen Dahl kunne være et bud.

- Han har trods alt vist, at han ikke går på kompromis med loyaliteten over for danskerne og deres frihedsrettigheder, siger Paludan.