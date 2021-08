Straffesag mod tidligere drabschef skrumpede voldsomt

Her sidder Jens Møller tiltalt for i forbindelse med udgivelsen af bogen "Opklaret - drabschefens erindringer" at have brudt sin tavshedspligt i forhold til tre konkrete straffesager.

Bogen udkom 24. oktober 2018. Og der gik kun seks dage, før ledelsen i Københavns Politi rettede henvendelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) første gang. Efter to uger supplerede man anmeldelsen.

Forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen oplyser torsdag i forbindelse med retsmødet til Ritzau, at der var 26 anmeldelsespunkter i anmeldelsen. Men det er kun tre af dem, som anklagemyndigheden har fundet anledning til at rejse tiltale for.

DUP efterforskede sagen frem til februar 2020. Her blev sagen så sendt videre til Statsadvokaten i København, som skulle vurdere oplysningerne. I oktober 2020 blev Jens Møller formelt sigtet i sagen, og i februar i år blev han tiltalt.

Anklagemyndigheden mener, at Møller har videregivet fortrolige oplysninger om enkeltpersoners private forhold og derved har brudt sin tavshedspligt. Møller nægter - han har ikke sagt andet, end hvad der har været beskrevet i pressen, lyder det.

Men i den oprindelige anmeldelse indgik også beskyldninger om, at Møller skulle have udbredt sig om politiets efterforskningsmetoder i en grad, så det var et brud på tavshedspligten.

- Men det er alt sammen noget, som har været kendt offentligt. Jeg har bare samlet det, og den del af anmeldelsen er også taget ud af sagen. De har fjernet det, lyder det torsdag fra Jens Møller.

Den tiltale, som er rejst, omfatter altså alene omkring en tiendedel af det, som Møller oprindeligt blev beskyldt for.

Anklagemyndigheden kræver Møller straffet med en bøde. Der ventes dom i sagen 16. september.