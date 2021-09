Straffesag mod Sanjay Shah begynder om et år

Tabet ved bedrageriet er af anklagemyndigheden opgjort til ni milliarder kroner, og desuden er der tiltale om forsøg på bedrageri med hensyn til 553 millioner kroner.

Det første retsmøde i sagen mod Sanjay Shah og Mark Anthony Patterson holdes 4. oktober 2022, og det sidste finder sted 20. maj 2023.

I alt er der afsat 60 retsmøder i perioden.

Sanjay Shah befinder sig i Dubai, mens Mark Anthony Patterson bor i Storbritannien.

Begge mænd nægter sig skyldige i at have gennemført en omfattende svindelmanøvre mod de danske offentlige kasser fra 2012 til 2015.

Tidligere har først Retten i Glostrup og derefter Østre Landsret slået fast, at der er grundlag for at varetægtsfængsle de to in absentia - det vil sige, uden at de selv er til stede. Der er en begrundet mistanke.

Der er grund til at frygte, at de tiltalte ikke vil dukke op til den kommende straffesag, har dommerne vurderet.

Kendelsen om varetægtsfængsling danner grundlag for en proces om udlevering.