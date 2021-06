Straffen for vold mod børn bliver hævet

Sammen med alle oppositionens partier har han aftalt, at en dom for vold mod børn i eller omkring familien skal have flere konsekvenser end i dag.

Det er både på pengepungen og i forhold til opholdstilladelser og familiesammenføring, ligesom straffen ved domstolen i sig selv skal være hårdere.

De hårdere konsekvenser kommer på ryggen af en undersøgelse fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Her blev der gjort status for vold mod børn, 25 år efter at revselsesretten blev afskaffet.

Over en periode på to måneder var 12 procent af børn blevet rusket, dasket, slået eller smækket, fremgik det af forældrenes egne besvarelser.

I indvandreres eller efterkommeres familier var der en højere andel. Her var der tale om en tredjedel.

Både Børnerådet og forskere studsede over den store minoritet.

Aftalen mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, er da også rettet mod netop den gruppe, fortæller Mattias Tesfaye.

- Langt de fleste indvandrerforældre er selvfølgelig lige så kærlige i deres opdragelse som de fleste andre forældre. De opdrager uden vold og social kontrol, siger han i en pressemeddelelse.

- Men vi må nok indse, at vi har undervurderet, hvor gammeldags en kultur nogle indvandrere har med i rygsækken. Mange kommer hertil fra lande, hvor vold i opdragelsen desværre er normalt.

- Jeg er glad for, at hammeren nu kommer til at falde hårdere for dem, der ikke passer ordentligt på børnene, hvor de burde være mest trygge - nemlig i deres egen familie.

Aftalen består af fire dele. Den første del kommer til at foregå i forbindelse med selve dommen for enten vold, grov vold eller mishandling. Her skal straffen skærpes med en tredjedel.

Samtidig kan en straf for børnebortførelser, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, religiøse vielser af mindreårige og tildækningstvang også få konsekvenser, hvis man drømmer om et permanent ophold i Danmark.

Hvis en dom takseres til mindst 60 dages ubetinget fængselsstraf, vil det også betyde, at man er udelukket fra permanent ophold i Danmark.

Også chancerne for familiesammenføring skal lide, hvis man idømmes fængselsstraf for at sende sit barn på genopdragelsesrejse.

Aftalen indeholder desuden en økonomisk sanktion.

Her har partierne fundet inspiration i, hvordan nogle med straf for banderelateret kriminalitet sanktioneres.

For bandemedlemmer gælder en karantæneordning, der lægger et loft på de ydelser, det er muligt at få i en periode efter en straf.

Med aftalen udvides ordningen til personer dømt for vold eller grov vold mod børn i nære relationer.

I tre år efter udestået straf skal de ikke kunne modtage dagpenge og højst kontanthjælp og visse ydelser på niveau med det, der tidligere hed integrationsydelse.