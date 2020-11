Stortalent hyldes af anmelderne i ny Thomas Jensen-film

To ting kan man konkludere, når man læser aviserne anmeldelser af "Retfærdigheden ryttere". De elsker filmen og de elsker 21-årige Andrea Heick Gadeberg.

- Det er, som om vores 90'er- og 00'er-helte er vendt tilbage her i vor tids dunkleste stund for at redde ikke bare dansk film og biograferne, men os alle ud af denne krisetid.

- Anders Thomas Jensen har begået sin bedste film siden "Blinkende lygter" med uvurderlig hjælp fra årets stærkeste skuespillerensemble, anført af det lysende stjerneskud, Andrea Heick Gadeberg, skriver anmelder Thomas Spejlborg Sejersen.

I filmen må den udstationerede militærmand Markus (Mads Mikkelsen) tage hjem til sin teenagedatter, Mathilde (Andrea Heick Gadeberg), da hans kone dør i en tragisk togulykke.

Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto (Nikolaj Lie Kaas) dukker op med sine to excentriske kolleger Lennart (Lars Brygmann) og Emmenthaler (Nicolas Bro).

Jyllands-Postens anmelder Katrine Sommer Boysen føler også trang til at fremhæve Gadeberg

- Det er mere end godt gået at yde så kvalificeret med- og modspil til fire af dansk films største skikkelser, skriver hun.

Ekstra Bladets anmelder Henrik Queitsch er begejstret for filmen og ikke mindst Anders Thomas Jensen, der bliver kaldt en af Danmarks flittigste og mest alsidige manuskriptforfattere.

- Jeg tror sgu, at Jensen har lavet sin femte klassiker på stribe. Det er da ret godt gået, konkluderer anmelderen.

Også han fremhæver Andrea Heick Gadeberg, som han kalder for et stortalent.

BT anbefaler, at man skynder sig ind at se filmen, selv om den ikke helt kan måle sig med en anden af Anders Thomas Jensens klassikere.

- Hvor Anders Thomas Jensen med "Blinkende lygter" spandt en nærmest poetisk historie rundt om den sorte humor, er det som om, helheden ikke står lige så knivskarpt i "Retfærdighedens ryttere", selv om den forsøger, skriver avisen.

Alle anmeldere giver filmen fem ud af seks stjerner.