Stort vandlæk skaber problemer flere steder i København

På et større område kan politiet konstatere, at vand siver op igennem asfalten, hvorfor den i dagtimerne meget befærdede Torvegade på Christianshavn er spærret i begge retninger

- Torvegade har vi spærret helt af, for der kan man ikke køre. Der er fare for underminering, og det er ikke sikkert, at den åbner tirsdag morgen, siger Michael Andersen.

Politiet ved ikke, hvad lækagen skyldes, men henviser til forsyningsselskabet Hofor, som endnu ikke er vendt tilbage på Ritzaus henvendelse.

- Det må være et rør, der er sprængt, men vi ved ikke, hvad det er, siger vagtchefen.

Man kan blot konstatere, at "vandet pibler frem fra asfalten" flere steder, fortæller Michael Andersen.

Politiet har anmeldelser flere steder på Christianshavn - blandt andet Torvegade og Refshalevej - samt flere steder på Amager - blandt andet nær Sundholmen og Vejlands Allé. Området dækker over flere kilometer.

Det er forskelligt, hvor meget vand der ligger de forskellige steder, men nogle steder er det kommet ind i lejligheder, oplyser vagtchefen.

Første anmeldelse kom klokken 00.54. Også brandvæsnet er tilkaldt.