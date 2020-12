Stort studie: Antistof har ingen effekt for coronapatienter

Men behandlingen med antistoffet LY-CoV555 har ingen virkning på patienterne, der hverken var indlagt kortere tid, havde et bedre sygdomsforløb eller en større chance for at overleve.

Det viser resultaterne af et globalt studie kaldet "Activ", som danskeren Jens Lundgren har stået i spidsen for. Han er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

Resultaterne er netop blevet publiceret i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke har virket, som vi havde håbet, men som videnskabsmand er det ikke alle eksperimenter, der virker første gang.

- Derfor er opgaven at finde ud af, hvad vi kan lære af det, så vi kan komme et skridt videre i næste forsøg, og vi kan få en anden type antistofbehandling til at virke, siger han.

Forsøget nåede at have 314 patienter med på 31 hospitaler verden over.

40 af patienterne var i Danmark på henholdsvis Rigshospitalet samt hospitalerne i Nordsjælland, Hvidovre, Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg.

Den testede antistofbehandling bliver fremstillet af det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly.

I USA er den godkendt til personer med milde og tidligere coronainfektioner.

Her har den vist sig at mindske andelen af personer, der kommer på hospitalet.

Derfor ville forskerne undersøge, om det også kunne have en effekt på de smittede, der allerede er indlagt. Men det var altså ikke tilfældet, og forsøget blev stoppet, inden man havde færdiggjort det.

Forskerne bag studiet vil nu forsøge sig med tre andre typer behandlinger med antistoffer. Der er allerede startet forsøg med de to.

Næste runde af forsøgene vil også have et dansk islæt. Hospitalerne i Herlev, Gentofte og Roskilde vil deltage.

I november nåede et dansk forskerhold frem til, at to andre behandlinger, som bliver brugt på danske hospitaler, heller ikke viste sig at have den store effekt i forhold til dødelighed.

Det var henholdsvis midlet Remdesivir og Dexamethason. Ifølge forskningsenheden Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet var der ikke evidens for, at de havde en virkning.

Men det er omdiskuteret, om midlerne virker. I Danmark bliver behandlingerne fremhævet som et våben til at undgå, at patienterne bliver så syge, at de skal på intensiv.

Jens Lundgren vurderer, at man samlet set er nået langt i behandlingen af coronavirus.

- Vi kan se, at flere patienter overlever end i foråret, så vi er kommet et godt stykke vej, selv om der er en debat om, hvorvidt de to stoffer (Remdesivir og Dexamethason, red.) virker.

- Men vi har ikke fundet den endelige løsning, og derfor forsøger vi at finde ud af, om vi kan finde en bedre behandling, siger Jens Lundgren.