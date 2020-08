Stort forfatterskab med masser af hæder

Det kan næsten forekomme som hovmod at ville portrættere et forfatterskab, der strækker sig over mere end 50 år, når Dorrit Willumsen fylder 80 år mandag den 31. august.

Gennem årene har hun skabt knap 30 romaner, noveller og digtsamlinger foruden stribevis af skuespil, essays og tv- og radiospil. Så hvor skal man begynde?

Måske skal man bare begynde med begyndelsen.