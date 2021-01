Inger Støjberg efter Venstres gruppemøde torsdag. 33 af Venstres 42 folketingsmedlemmer stemte for at stille retsordfører Inger Støjberg for en rigsret i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvis den ene var mindreårig.

Artiklen: Stort flertal vil have Støjberg for rigsret

Dermed er der et overvældende flertal på 145 folketingsmedlemmer mod 30 for en rigsretssag.

Efter en længere tænkepause siger både Socialdemokratiet og Venstre nu ja til, at tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) skal for en rigsret.

