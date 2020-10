Stort flertal lader Frank Jensen sidde på borgmesterpost

Frank Jensen har fået opbakning fra et overvældende flertal af socialdemokratiske partifæller i København til at fortsætte som overborgmester. Det oplyser han efter et fire timer langt krisemøde.

Han havde selv indkaldt til mødet søndag aften, efter at Jyllands-Posten fredag beskrev to sager om grænseoverskridende adfærd, som centrerer sig omkring overborgmesteren.

På mødet deltog Frank Jensen, hans partifæller i Borgerrepræsentationen, det lokale forretningsudvalg samt partiets kredsformænd i København.

- Jeg har været en del af problemet i forbindelse med anden bølge af MeToo. Jeg vil gerne være en del af løsningen, siger han.

De to sager, som Jyllands-Posten har beskrevet, stammer fra 2012 og 2017. Frank Jensen har tidligere forholdt sig til to kendte sager fra 2004 og 2011.

Desuden kunne Jyllands-Posten kort før søndagens krisemøde beskrive, at der ligger yderligere otte sager om krænkende adfærd.

- Nogle synes, at jeg skulle gå tilbage eller træde af som overborgmester. Det synes jeg ikke er retssikkerhedsmæssigt betryggende, siger Frank Jensen (S).

Han vil først se resultatet af den undersøgelse, som er ved at blive lavet om sexisme og krænkelser i Socialdemokratiet.

- Jeg bliver nødt til at se den for at se, om jeg har værdighed og selvrespekt til at fortsætte som overborgmester, siger han.

- Det skal ikke være sådan, at vi har omvendt bevisførelse nu.

Sagen fra 2012 drejer sig om socialdemokraten Maria Gudme, der blev taget på låret af Frank Jensen på et værtshus. Han førte hånden op under kjolen på hende, men en partifælle så hændelsen og tog Maria Gudme med op i baren.

Maria Gudme klagede over Frank Jensens opførsel både i 2012 og igen i september i år. På trods af Gudmes klage i 2012 skete der efter hendes opfattelse ikke noget i sagen.

Efter krisemødet kommenterer Frank Jensen sagen på et pressemøde.

- Jeg har sagt undskyld. Det har jeg gjort dengang, og jeg har endnu en gang behov for at understrege mine dybe, dybe undskyldning over for Maria Gudme, siger han.

Hun tog ikke imod en telefonisk undskyldning på den måde, han havde håbet. Hun mente ikke, at den var oprigtig, siger han.