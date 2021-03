Stort fald i antibiotika til små børn under coronakrisen

Antibiotika er en bakteriedræbende medicin, der udskrives ved infektioner. Danske læger har i mange år haft fokus på at nedbringe udskrivningen grundet faren for, at bakterier udvikler resistens, altså en modstandsdygtighed overfor medicinen, hvis det bliver brugt for meget. (Arkivfoto).

Foto: Caroline Seidel/Ritzau Scanpix