Stort anlæg i Odense skal levere cannabis til 60.000 patienter

Spectrum Cannabis Denmark vil skabe et 40.000 kvadratmeter stort anlæg til at udforske og dyrke medicinsk cannabis i Odense for at blive førende i Europa.

Spectrum Cannabis Denmark er et fælles selskab med verdens største cannabis selskab, Canopy Growth Corporation, og Møllerup selskabet Danish Cannabis.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Anlægget ventes at få 125 ansatte, forsyne 60.000 patienter i Europa med medicinsk cannabis og sælge for over 500 millioner kroner.

Odense er velegnet til at dyrke cannabis i drivhuse. Der findes mange drivhuse, og byen har en meget sikker energi.

Det glæder Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, (S).

- Vi glæder os over, at vores arbejde med at skabe et stabilt, veluddannet, og sikkert miljø fortsat trækker globale virksomheder til Odense, siger han i en skriftlig kommentar.

Lars Thomassen, som er direktør i Spectrum Cannabis, siger, at man søger lov til at dyrke medicinsk cannabis.

- Mens vi fortsætter processen med at opnå licens til produktion af medicinsk cannabis, forventer vi at importere Spectrum Cannabis produkter fra Canada, siger han.

Lige efter nytår ventes det at levere medicinsk cannabis som tørrede blomster, olier og soft gel kapsler, hvis Spectrum Cannabis får tilladelse.

- Det danske marked er et stabilt og attraktivt marked, mener Bruce Linton, som er formand og topchef hos Canopy Growth.

- I Danmark ser vi en stærk farmaceutisk industri, en stærk tradition inden for research, en veluddannet arbejdsstyrke, stabile og attraktive energi priser, siger Bruce Linton.