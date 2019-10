Storsælgende sangerinde med sorte briller

Hendes karriere har spændt over seks årtier. Hun har udgivet over 200 albummer på i hvert fald 12 forskellige sprog, og hun har solgt over 300 millioner plader.

Nana Mouskouri, der fylder 85 år den 13. oktober, er med andre ord en af alle tiders største sangerinder.

Og så er den græske sangstjerne nem at genkende på de der briller. De er store, sorte og markante.

Mange har gennem årene prøvet at få Mouskouri til at tage dem af. Blandt dem Harry Belafonte, som hun var på turné med i USA midt i 60'erne.

Men hun er græskkatolsk over for alle forsøg på at få hende til at fremstå mere moderigtig og har hver gang nægtet.

- Jeg var stædig. Jeg ville ikke tage dem af, fortalte hun i et interview for nogle år siden.

Hun havde bare andre prioriteter end sit ydre, lød det fra den græske stjerne, der selv ønsker at blive husket som "sangerinden med den menneskelige stemme".

Ioanna Mouskouri, som hun egentlig hedder, er født på Kreta, men flyttede som lille til Athen.

Her kom hun på musikkonservatoriet, men farens hang til at spille alting væk tømte kassen, og Nana Mouskouri begyndte tidligt at synge jazz på natklubber i den græske hovedstad for at få økonomien til at hænge sammen.

I 1961 fik hun sit første hit med "The White Rose of Athens", og to år efter repræsenterede hun Luxembourg ved melodigrandprix i London. Men det var Danmark, der løb med sejren i 1963, og Mouskouri måtte nøjes med ottendepladsen.

Udlandet havde dog fået øjnene op for det græske sangtalent.

Quincy Jones indspillede med hende i 60'erne, hun turnerede med Harry Belafonte, Bob Dylan skrev en sang til hende, og hun og Leonard Cohen blev gode venner.

Trods sin succes har hun gennem sin karriere kæmpet med generthed, manglende selvtillid og sceneskræk.

Ikke desto mindre har hun optrådt over 10.000 gange - også mange gange i Danmark - og stort set altid været på turné.

Nana Mouskouri blev goodwillambassadør for FN's børneorganisation, Unicef, i 1993.

Fra 1994 til 1999 var hun medlem af Europa-Parlamentet for Grækenlands konservative parti, Nyt Demokrati.

Den græske verdensstjerne er i dag gift for anden gang og bor i Schweiz.