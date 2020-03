Storm blæser taget af ejendom i Helsingør

- Det er en del at et tagpaptag, der er blæst ned. Der er rekvireret en kran til stedet for at foretage en kontrolleret nedrivning, fortæller politiets vagtchef, Søren Bjørnestad.

Vagtchefen fortæller, at der fortsat er dele af taget, som er i fare for at blæse ned. Og for at undgå, at det skal forrette skade på ting og personer, bliver det fjernet.

Ejendommen er blevet evakueret.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har torsdag udsendt varsel om storm med vindstød af orkanstyrke flere steder i landet.

Det har blandt andet ført til lukning af Øresundsbroen, og Vejdirektoratet har frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer flere steder i landet, blandt andet Vejlefjordbroen og Svendborgsundbroen.