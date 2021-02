Storkunde afkræves halv milliard efter krak i bank

Skælvene efter en af de største rystelser i bankverdenen er langt fra hørt op. I næste uge vil det igen knage og brage. Her får en af de tidligere storkunder i Roskilde Bank at vide, om han skal betale mere end en halv milliard kroner.

Forleden led Kenneth Schwartz Thomsen nederlag i en retssag om afgifter på to Bentley'er og to Lamborghini'er.

Men nu gælder spændingen, hvad der kommer til at stå efter "thi kendes for ret", når Retten i Lyngby tager stilling til, om han skal betale 569.779.375 kroner og 32 øre og tilhørende renter.

Op til finanskrisen var han en stor spiller på ejendomsmarkedet. Han sad på mursten og jord for i alt tre milliarder, og i Roskilde Bank fandt han forståelse og velvilje.

Men da banken gik konkurs i august 2008, fik Kenneth Schwartz Thomsen negativ omtale. Han havde medvirket til det fald, der fik konsekvenser for mange erhvervsdrivende og private i provinsbyen, lød det.

De sørgelige rester blev samlet op af et statsligt selskab, som har til opgave at overtage kollapsede pengeinstitutter. Og det er netop Finansiel Stabilitet, der står bag det store krav, som nu skal afgøres af retten.

Det bygger især på selvskyldnerkautioner vedrørende otte selskabers gæld. Med 454 millioner kroner er Europolitan K/S klart det største af rækken, fremgår det af dokumenter i sagen.

Et helt afgørende spørgsmål er dog, om statens selskab er kommet for sent ud af starthullerne. Det er før set i en af de store retssager, som er blevet anlagt mod ledelse og bestyrelse i de faldne banker.

Stævningen mod Kenneth Schwartz Thomsen blev udtaget 11. september 2018. Forældelsesfristen udløber senest ved udgangen af netop det døgn, og derfor er man gået i aktion i rette tid, mener Finansiel Stabilitet.

Men det er en misforståelse af loven, mener Thomsens advokat. Alle kravene er forældede, og derfor skal der ske frifindelse.

I øvrigt bør der fratrækkes 125 millioner kroner. Det beløb lånte Roskilde Bank til storkunden, så han kunne købe aktier i banken, men aktierne var reelt værdiløse, og der var tale om et påtvunget køb, mener advokaten.

Han finder det "særdeles stødende", fremgår det af et dokument i sagen, at Finansiel Stabilitet bestrider, at banken lånte Thomsen pengene til køb af aktier.

I 2016 blev Thomsen dømt i en straffesag for afgiftssnyd med fire biler i luksusklassen. I et efterspil med Skatteministeriet har landsretten i januar i år fastslået, at han skal betale den fulde registreringsafgift på næsten 11 millioner kroner. Den kan ikke nedsættes med, hvad andre senere har betalt i afgift.

Interessen for ejendomme er ikke et overstået kapitel. Sidste år kunne Berlingske fortælle, at han bruges som en slags spejder af fire advokater fra TVC Advokatfirma, som opkøber huse rundt om i landet.

Tre af de fire advokater bistår deres spejder i retssystemet, viser det sig. I straffesagen stod Torben Bagge ved hans side. I sagen om afgifter på luksusbiler var det René Bjerre. Og i sagen om Finansiel Stabilitets krav hjælpes han af Leo Jantzen.