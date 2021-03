Storfiskers advokat kræver sag afvist: Styrelse gav aldrig påbud

Den 58-årige fisker er ved Retten i Holstebro anklaget for gennem flere år systematisk at have snydt med fiskekvoter.

Han skal ifølge anklagen have fusket sig til en større andel af fiskekvoterne, end han var berettiget til.

Fortjenesten på 231 millioner kroner skal konfiskeres, lyder kravet fra Bagmandspolitiet, der fører sagen.

Men inden fiskeren selv eller andre vidner har afgivet forklaringer i sagen, er fiskerens advokat, Olaf Koktvedgaard, onsdag gået til modangreb.

Han vil have retten til at afvise at behandle sagen.

Et af argumenterne er, at Henning Kjeldsen ikke på noget tidspunkt har modtaget et påbud fra myndighederne med besked om at bringe andelen af kvoteandele ned.

- Det ligger fast, at der aldrig blev udstedt et påbud. Man kan mene, det er en myndighedsfejl eller dårlig administration.

- Men det ændrer ikke på, at et udstedt påbud er en betingelse for, at man kan tale om, at der er begået noget strafbart, siger Olaf Koktvedgaard.

Fiskeren beskyldes for at have brugt stråmandsselskaber til at omgå kvotereglerne.

Det skal han ifølge anklagen have gjort i perioden fra 2013 til 2018.

Det var ifølge advokaten først med ændringer af loven i 2019, at det blev umiddelbart strafbart at overskride kvoteloftet, uden at der først var givet et påbud.

Hvis man forsøger at dømme storfiskeren efter regler, der ikke var gældende på gerningstidspunktet, begår man ifølge advokaten en alvorlig fejl.

Det vil ifølge Olaf Koktvedgaard svare til, at man straffer fiskeren med tilbagevirkende kraft.

Sagen mod Henning Kjeldsen udspringer af kraftig kritik af Miljø- og Fødevareministeriet for passivitet i forbindelse med overholdelse af kvotereglerne.

Ministeriet havde ikke gjort tilstrækkeligt for at forebygge, at fiskekvoterne blev koncentreret hos nogle få fiskere, lød kritikken fra Rigsrevisionen i 2017.

Det førte blandt andet til, at daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fra frataget fiskeriområdet som en del af sin portefølje.

Efterfølgende blev der indgivet politianmeldelse af flere fiskere for overtrædelse af kvotereglerne.

Efter forsvarsadvokaternes indlæg skal retten tage stilling til, om sagen skal afvises eller fortsætte.

Det er endnu uvist, hvornår retten træffer en afgørelse.