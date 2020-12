En 21-årig mand er ved Retten i Roskilde anklaget for voldtægt af sin søster. Han nægter sig skyldig. (Arkivfoto).

Storebror afviser anklager om gentagne voldtægter af søster

En 21-årig mand er tiltalt for gennem seks år at have voldtaget lillesøster, fra hun var syv år.