Store gymnasier bør afgive elever til de små

Der skal sættes et loft over, hvor mange elever gymnasierne i de store byer må optage.

- Der skal være en myndighed og gerne regionen, der kan fastsætte kapacitet på skolen. Det er det eneste virksomme instrument lige nu.

- Inde i Aarhus går der jo næsten seks klasser med elever fra de fire omegnskommuner Odder, Skanderborg, Favrskov og Syddjurs. Nogle af dem kører lang tid i bus for at komme derind, og det er lidt meningsløst, siger Sven Gaardbo.

Meldingen kommer i kølvandet på et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet, der viser, at gymnasier i mindre byer rammes hårdt af faldende elevtal i de kommende år.

Det presser gymnasiernes økonomi, da de får penge per elev.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har kaldt det en meget alvorlig situation og arbejder for en politisk aftale om fordelingen af elever inden sommerferien.

Rektor Sven Gaardbo erkender, at der også ligger en stor opgave hos gymnasierne med at gøre sig attraktive for de unge i lokalområderne.

Rønde Gymnasium er det ene af to gymnasier i mindre byer, som har formået at vende udviklingen med dalende elevtal.

Her har man i år og til næste år fem klasser på første årgang mod normalt fire.

Det skyldes blandt andet en indsats med at lave aktiviteter sammen med områdets 8. og 9. klasser, fortæller rektoren.

- Vi har fået lidt bedre fat i lokalbefolkningen, og så er der faktisk sket en lille bevægelse i den nordlige del af Aarhus, hvor der er elever, der ikke ønsker at gå på et stort gymnasium og derfor tager bussen den anden vej, siger rektoren.

Han nævner også en kostafdeling på skolen, der ikke er afhængig af lokale elever, som en del af forklaringen.

Men ifølge Sven Gaardbo er der ikke nogen vej udenom en politisk løsning - heller ikke på Rønde Gymnasium.

Det samme mener formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

- Det er en helt afgørende faktor for, at vi ikke har et skævt land, at der er god adgang til ungdomsuddannelser i hele landet, siger hun.

Også Danske Gymnasiers Sammenslutning (DGS) mener, at gymnasier i mindre byer bør bevares, blandt andet fordi det er de unge, der i forvejen er på kanten af uddannelsessystemet, der falder fra, hvis transporttiden bliver for lang.

- Og så ved vi i øvrigt, at det faktisk er nogle af de mindre gymnasier, der scorer højt på trivsel, men som også scorer højt på løfteevne af faglighed, siger formanden for DGS, Ingrid Kjærgaard.

Fjerritslev Gymnasium forsøger ifølge rektor Mikkjal Niels Helmsdal at tænke nyt for at vende udviklingen.

For fem år siden oprettede skolen en kostafdeling for at tiltrække unge uden for lokalområdet.

- Vi kunne se, at vi mod 2030 ville miste cirka 30 procent af vores elevgrundlag. Så kom ideen om at slå os op som efterskolernes gymnasium. I dag har vi 64 elever på vores college, siger rektoren.

Det har mindsket faldet i elevtallet en smule, men pilen peger fortsat ned.

Rektoren peger på en model, hvor gymnasier modtager betaling per klasse frem for per elev.

- Et stabilt økonomisk fundament vil være helt afgørende. Vi ønsker os en større grundfinansiering og en taxameterordning, der i højere grad bygger på antal hold og klasser, siger Mikkjal Niels Helmsdal.

Den model bakker eleverne også op om.

- Når det er den enkelte elev, der udløser pengene, giver det et incitament til at overfylde klasserne, siger Ingrid Kjærgaard.