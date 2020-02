Der er alt for langt mellem de varme hænder på mange plejehjem især om natten. Det mener Ældre Sagen og fagforbundet FOA på baggrund af en ny undersøgelse fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysevcenter for Velfærd. (Arkivfoto)

Store forskelle i bemandingen på plejehjem

For første gang er det muligt at se, hvordan bemandingen er på det plejehjem, hvor man overvejer at anbringe sin gamle mor. Forskellene er markante.

Det viser en ny kortlægning, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - Vive - har lavet for Ældre Sagen og forbundet FOA.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her