Storcentre, butikker og liberale erhverv skal lukke

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag.

- Fra fredag den 25. december og til 3. januar vil Danmark reelt være lukket ned, siger statsministeren.

Hun fortæller også, at regeringen med det samme vil indlede forhandlinger om hjælpepakker til berørte erhverv.

- Den nye nedlukning af Danmark vil ramme mange virksomheder og lønmodtagere, i en situation hvor vi i forvejen har været igennem nogle svære måneder.

- Jeg forstår, at det kan virke uoverskueligt. Vi vil forhandle med Folketingets partier allerede i aften, siger Mette Frederiksen.

Hos de to største erhvervsorganisationer herhjemme, Dansk Industri og Dansk Erhverv, er der forståelse for, at en bred nedlukning af detailhandlen kan være med til at bringe smitten ned.

Men ifølge Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, er det uomtvisteligt, at nedlukningen kommer til at ramme erhvervslivet hårdt.

- Og når man så samtidig kombinerer det med de restriktioner, der kom tidligere på måneden, hvor restauranter, caféer og hele oplevelsesøkonomien blev sat fuldstændig i stå, så befinder vi os i sandhed i en meget dyster situation.

- Den vigtige julehandel var i forvejen udfordret, så timingen er på alle måder skidt - og nu møder de erhvervsdrivende endnu et hårdt slag, siger Brian Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Fra Dansk Industri opfordrer administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen til, at både virksomheder og borgere får en længere planlægningshorisont og mere gennemskuelighed.

Det vil ifølge ham kunne gøre, at der ikke kommer nye restriktioner nærmest fra den ene dag til den anden.

- Selvfølgelig skal vi som samfund kunne reagere hurtigt. Det har vi stor forståelse for.

- Men jo mere gennemskuelighed og forudsigelighed, jo bedre, siger Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.

Den brede nedlukning af detailhandlen kommer, på et tidspunkt hvor der bliver smittet rekordmange på daglig basis.

Så sent som onsdag har der hen over det seneste døgn været registreret 3692 nye tilfælde med coronasmitte. Det er rekord under epidemien i Danmark.