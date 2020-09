Det var et par bekymrede borgmestre fra København og Odense, der mandag kunne oplyse, at der i blandt andet de to kommuner bliver indført restriktioner for at mindske smittespredning med coronavirus.

Storbyer står for tur i lokale nedlukninger

I København, Odense og 16 andre kommuner indføres restriktioner i to uger for at mindske coronasmitte. Mest bekymrende situation siden foråret, lyder det.

I Odense og København og i en række kommuner i hovedstadsområdet bliver der sat en lukkegrænse for restaurationslivet ved midnat. Den tilladte størrelse for forsamlinger bliver sænket fra 100 til 50 personer, og skoler og uddannelser opfordres til at aflyse sociale arrangementer.

