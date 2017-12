Stor undersøgelse om chikane og trusler i politik sat i søen

Har du i din egenskab af kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem været udsat for en eller flere af følgende former for krænkelser: chikane, trusler, hærværk, vold?

Afsenderne er Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

Trioen vil have klarlagt problemer om chikane, trusler, hærværk og vold i lokalpolitik, skriver ministeriet i pressemeddelelse.

Det er en nødvendighed, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Som folkevalgt må man tåle, at der indimellem er en hård tone i debatten. Men vi skal ikke finde os i, at de mennesker, der engagerer sig i vores lokale demokrati, bliver udsat for chikane, trusler hærværk og vold, siger han.

Der vil være tale om en grundig undersøgelse, lyder det fra ministeren.

- Den skal vise os, hvad problemet præcist er, og hvor vi skal sætte ind. Jeg vil opfordre alle de lokalt valgte til at tage sig den nødvendige tid til at svare på skemaet.

- For vi skal have et godt grundlag for at arbejde videre med at løse problemerne, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Både KL og Danske Regioner vil arbejde på at få en høj svarprocent.

- Der er mange legitime måder at vise sin utilfredshed med politikernes beslutninger på, men det er helt uacceptabelt, hvis man tyr til chikane, trusler, hærværk eller vold, siger KL-formand Martin Damm (V).

- Politikere skal kunne føle sig trygge, når de giver udtryk for deres holdninger og er med til at træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet.

- Ellers risikerer vi, at potentielle politikere skræmmes væk på grund af risikoen for ubehageligheder, og det vil være til skade for os alle sammen, siger Damm.

Undersøgelsen foretages i perioden 4.-17. december. I begyndelsen af det nye år forventes resultaterne at ligge klar.