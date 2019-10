Stor undersøgelse: Skærme gør elever til dårlige læsere

Det skriver Politiken tirsdag.

Undersøgelsen, der tirsdag præsenteres på Aarhus Universitet, slår fast, at danske elever i 4. klasse generelt læser mindre, nyder læsningen mindre og har dårligere tekstforståelse, end de havde i 2011.

Undersøgelsen kæder udviklingen sammen med, at børnene i højere grad læser på skærm frem for på papir i skolen og hjemme.

- Det tager tid at blive en dygtig læser. Man skal øve sig, og man skal gøre det sammenhængende i længere tid. Derfor er der god grund til at tage det alvorligt, når børn læser mindre, nyder læsning mindre og får sværere ved det, i takt med at de i stigende grad dropper papiret.

Det siger lektor emeritus ved Aarhus Universitet Jan Mejding, der står bag den danske del af ePirls-undersøgelsen, til Politiken.

Undersøgelsen af danske elevers læsefærdigheder har målt 2506 elevers læsekompetencer i 4. klasse.

Den viser, at antallet af elever, der læser mindre end 30 minutter om dagen uden for skolen, er steget fra 30 procent i 2011 til 60 procent i 2016, ligesom antallet af elever, der siger, at de nyder at læse, er faldende - fra 44 procent i 2011 til 36 procent i 2016.

Desuden ser man et fald i antallet af elever, der siger, at de har nemt ved at læse, fra 62 procent i 2011 til 59,5 procent i 2016, samtidig med at stadig flere elever fravælger at læse på papir.

Jeppe Bundsgaard, der er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at den nye undersøgelse bør få alle advarselslamper til at blinke.

- Det er omkring 4. klasse, man går fra at lære at læse til at lære igennem at læse. Læsning og tekstforståelse er en fuldstændig grundlæggende færdighed for også at kunne de andre fag. Det er derfor ret uheldigt, at den måde, man læser på skærm på, reducerer kvaliteten, siger han til Politiken.