Stor udrykning efter nyt skyderi i Husum

Der er sket et skyderi i Husum i København onsdag eftermiddag. Et øjenvidne beretter om adskillige af politiets køretøjer og en ambulance ved Åfløjen, som er en sidegade til Frederikssundsvej.

Politiet har over for Ekstra Bladet bekræftet, at der er tale om et skyderi. Politiet bekræfter over for TV Lorry, at en person er ramt.