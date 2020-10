Stor stigning i antallet af anmeldte hadforbrydelser

Ifølge rigspolitichef Thorkild Fogde er stigningen ikke nødvendigvis et udtryk for, at der faktisk er blevet begået 27 procent flere hadforbrydelser.

- Vi så en stigning i kølvandet på en kampagne fra sidste år, hvor vi opfordrede til at anmelde hadforbrydelser til politiet, siger han.

Men Thorkild Fogde understreger samtidig, at det er noget, man tager meget alvorligt.

Han har før sagt, at det er et område med mørketal. Derfor håber han, at stigningen er et udtryk for, at mørketallet nu er for nedadgående.

Også hændelser som terrorangrebet i Christchurch i New Zealand kan ifølge politiet have været med til af medvirke til stigningen.

Antallet af anmeldte hadforbrydelser er steget fra 449 sager i 2018 til 569 sager i 2019.