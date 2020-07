Stor kø ved færgeoverfart efter påsejling af kaj

Årsagen er, at den ene færge blev taget ud af drift efter et indgreb fra Søfartsstyrelsen. Færgen sejlede ind i kajen i Rørvig, oplyser TV2 Lorry.

Mange bilister og andre rejsende er fredag blevet afvist, da de ville ud at sejle mellem Hundested og Rørvig.

Da færgen M/F "Isefjord" ved 13-tiden ramte et fenderværk ved kajen, kom en ældre kvinde til skade.

Hun mistede balancen og slog hovedet. Desuden kørte en bil ind i en anden bil på grund af uheldet, oplyser rederiets overfartschef til TV2 Lorry.

- Det kunne ikke ske på et dårligere tidspunkt. Vi har været nødsaget til at sende en masse biler væk, og der er ret stor kø på begge sider af fjorden, siger Bo Andersen fra Hundested-Rørvig Færgefart.

Rederiet besejler ruten med to færger. I denne tid, hvor regeringen har gjort det gratis for gående og cyklister at tage en færge, er rejsen blevet endnu mere populær.

"Isefjord" fik et såkaldt straksforbud af Søfartsstyrelsen, men efter et tjek fik færgen atter lov til at stævne ud på ruten.