Stor klimaplan skal få EU i mål i 2030

"Fit for 55" hedder udspillet med henvisning til, at EU vil skære udslippet af drivhusgas med 55 procent i 2030.

At nå de fælles EU-mål for 2030 og klimaneutralitet i 2050 bliver krævende, medgav EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Det er den store opgave, vores generation står med. Det handler om at sikre velfærd, ikke kun for os, men også for vores børn og børnebørn. Og EU er klar til at gå foran, sagde hun.

Når benzin og diesel til køretøjer og naturgas til opvarmning af huse skal omfattes af CO2-kvoter, vil det sende priserne opad.

Det vil ramme socialt skævt. Det erkender Kommissionen, som derfor samtidig vil lancere en fond, der skal kompensere og hjælpe områder i Europa med at omstille sig til mere klimavenlige former for energi.

- Det er ægte støtte til dem, som har mest brug for det. Det er ægte solidaritet, sagde Ursula von der Leyen.

Et af de centrale elementer i planen er opstramning af handlen med CO2-kvoter. En kvote giver en virksomhed eller et kraftværk lov til at udlede ét ton CO2.

Udleder man mere CO2, end man har kvoter til, må man ud på markedet og købe. Har man overskud, kan man sælge. Stadig færre kvoter skal få prisen i vejret og gøre det attraktivt at investere grønt.

Men EU-landene har i en årrække været alt for rundhåndede med gratis kvoter til deres egne virksomheder. Derfor har prisen på en kvote været alt for lav - 5-10 euro - og det har været billigere for virksomhederne fortsat at forurene. Men på det seneste er prisen steget til over 50 euro.

Der har været for få incitamenter til at investere grønt. Men nu tager man alle værktøjer i brug, siger Lars Koch, EU-chef i brancheforeningen Dansk Energi.

- Man vil både reducere mængden af kvoterne med en årlig procentsats og taler også om et "one shot", hvor man tager en stor mængde kvoter ud af systemet på én gang, siger han.

Kommissionen foreslår desuden, at man fra 2035 ikke længere må sælge nye benzin- og dieselbiler. Bilerne skal udlede 55 procent mindre CO2 i 2030.

I Europa-Parlamentet har medlemmer advaret mod at sætte transport og bygninger på CO2-kvoter.

Særligt for østeuropæerne vurderes det at blive en stor udfordring.

Politikere har mindet om, hvordan bevægelsen "De Gule Veste" i perioder har lammet Frankrig med blokader og uro fra efteråret 2018. "Vestene" opstod efter prisstigninger på brændstof.

En sådan udvikling skal EU's klimafond forhindre. En procentdel af de midler, som kvotesystemet på transport og bygninger indbringer, skal finansiere fonden.

Den skal sende penge til medlemslande til konkrete projekter for at sætte fart på den grønne omstilling, hvor man halter mest efter.

EU skal desuden indføre en klimatold, så import fra tredjelande med lavere klimastandarder og derfor billigere produkter kommer til at koste, foreslår EU-Kommissionen.

Tolden skal mindske risikoen for, at virksomheder flytter ud af EU.

Klimatolden er et omstridt værktøj, som USA og andre store lande har forsøgt at tale EU fra. Den skal indfases fra 2026.

Til at begynde med skal den kun ramme sektorer som stål, elektricitet og cement.

Dansk Industri er bekymret over klimatolden, selv om man "i princippet ser det som fornuftigt".

Centralt er det ifølge administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, at forslagene sikrer reelle CO2-reduktioner.

- Det er afgørende, at Europa ikke lægger kimen til en ny handelskrig, og at vi samtidig sikrer europæiske virksomheders konkurrenceevne, siger han.

I Danmark noterer man sig, at EU vil øge målet for brugen af vedvarende energi fra vind- og solenergi, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Det kommer vi til at presse på for, fordi det er nødvendigt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne, men også fordi der er danske arbejdspladser og eksportkroner i det her for danske virksomheder, siger han.