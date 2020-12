Stor interesse for at booke tid til coronatest giver ventetid

- Der er i øjeblikket ventetid. Det skyldes, at der lige nu er mange, der ønsker at besøge siden, står der i en besked på hjemmesiden.

Det fremgår af coronaproever.dk, som er hjemmesiden, hvor man booker tid til en test i et af landets testcentre.

Der er lige nu ventetid for at kunne booke tid til en coronatest.

Onsdag middag skulle man en overgang vente over en tid på at kunne bestille tid til en coronatest.

Siden er ventetiden blevet kortet ned til lidt over 20 minutter.

I løbet af efteråret har antallet af prøver for coronavirus ligget højere, end det var tilfældet hen over foråret og sommeren.

Der er imidlertid også blevet oprustet på kapaciteten i løbet af efteråret, og det kan have været med til at øge antallet af test.

I øjeblikket er det særligt flere kommuner i hovedstadsområdet, der er ramt af mange smittetilfælde. En del af de smittede er yngre personer.

På grund af den nuværende smittesituation annoncerede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et pressemøde en indsats for de næste uger, der skal bremse smittespredningen blandt særligt unge mellem 15 og 25 år i hovedstadsområdet.

I forbindelse med pressemødet opfordrede ministeren de unge til selv at booke en tid og blive testet inden for den nærmeste fremtid.

Ud over de faste testcentre vil de unge den næste tid også kunne blive testet i en række mobile testenheder, som vil flytte sig på tværs af 17 kommuner i og omkring hovedstaden. Her behøver man ikke at booke tid til test.

Indsatsen med mobile testenheder står lige nu til at vare frem til 18. december.