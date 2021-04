Artiklen: Stor indsats bliver ydet mod corona under ramadanen

Stor indsats bliver ydet mod corona under ramadanen

Under ramadanen samles man normalt i familierne efter solnedgang. Men i år bliver det nok anderledes.

Den muslimske fastemåned, ramadanen, bliver i år ligesom sidste år afholdt i skyggen af corona. Traditionelt mødes man med familien efter solnedgang for at bryde fasten og bede.

Og det skaber bekymring hos Ishøjs borgmester, den tidligere socialdemokrat og nuværende medlem af Ishøjlisten, Ole Bjørstorp. For smittetallene i kommunen er høje, og der bor mange, der fejrer ramadan.

- Jeg er bekymret, og derfor har vi også indkaldt ledelserne i de største etniske foreninger for at diskutere det her, siger Ole Bjørstorp.

I Odense er man ikke lige så bekymret. I bydelen Vollsmose har der tidligere været høj smitte.

Derfor er man også opmærksom på risikoen for smittespredning.

- Jeg er opmærksom på, at ramadanen - på lige fod med påsken - er en risiko. Men du får mig ikke til at sige, at jeg er bekymret, siger Rami Ezzeddine, der er leder af Taskforce Vollsmose.

I Odense har man haft tæt kontakt til miljøet, og det er meget vigtigt, at informationen kommer fra lokale tillidspersoner.

Det forklarer Rami Ezzeddine.

Ligesom til jul og påske har Sundhedsstyrelsen op til ramadan og Eid udgivet nogle anbefalinger.

Ud over de normale er det, at man skal huske at spritte hænder af, når man vil give almisse (zakat). Ellers kan man bruge mobilbetaling.

Og at der gælder særlige regler i moskéen, og at man altid følge moskéens anvisninger.

Men et er at oplyse. Noget andet er, hvordan man rent praktisk får omsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger til noget, der kan fungere i praksis.

Det forklarer Fonden for Socialt Ansvar.

De driver et initiativ, der hedder Bydelsmødre, hvor kvinder med etnisk minoritetsbaggrund laver en frivillig indsats for at støtte kvinder i lokalområdet.

Under coronakrisen har de også hjulpet til med at dele information.

Og det er der virkelig brug for, forklarer Zeinab Fakih, der er bydelsmor i Holstebro.

- Der er helt sikkert brug for den information, vi kan give, siger hun.

Og hun håber virkelig, at folk kan holde afstand under ramadanen.

I Ishøj håber borgmesteren, Ole Bjørstorp, også, at det går godt, og selv om han er bekymret, så synes han, at de har en rigtig god dialog med de lokale minoritets etniske foreninger.

- Vi har et godt samarbejde, og det giver mig tro på, at det kan lykkes at holde smitten nede, siger han.