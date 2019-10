Stor gruppe snød gravid kvinde og tævede hende i skovområde

En stor gruppe tævede en 21-årig kvinde med det formål, at hun skulle få en abort.

Det har Retten i Aarhus tirsdag slået fast i en sag, hvor hele otte personer er blevet dømt.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

Gruppen bestod af otte personer, og de seks kvinder og to mænd blev dømt for vold og trusler og blev idømt henholdsvis ni, seks, fire og tre måneders fængsel.

Dommen udspringer af et overfald, der skete søndag den 5. maj om aftenen nær Skjoldhøjkollegiet ved Brabrand.

Den 21-årige kvinde var ude at køre bil med to af sine veninder, da den ene af veninderne pludselig besluttede sig for at køre ud til et skovområde ved Skjoldhøjkollegiet.

Angiveligt forklarede veninden, at det var for at ryge en cigaret.

Efter et stykke tid i området syntes den 21-årige kvinde, at de to veninder begyndte at opføre sig underligt.

Pludselig kom en gruppe kvinder gående imod dem med en hund i snor, og den 21-årige blev bange og forsøgte at trække væk fra gruppen.

Men den ene af kvinderne tog pludselig peberspray frem og sprayrede den gravide i hovedet.

Den 21-årige blev efterfølgende revet omkuld på jorden, hvorefter nogle af kvinderne slog, sparkede og trampede på hende, mens de råbte skældsord af hende og truede hende på livet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Retten i Aarhus har vurderet, at volden blev udøvet på initiativ af faren til barnet, der fik to af kvinderne til at følge den gravide kvinde til skovområdet. Her blev hun mødt af andre fire kvinder, som var transporteret til skovområdet af farens lillebror.

Seks kvinder, heriblandt den 21-åriges to veninder, og to mænd stod tiltalt for i forening at have planlagt overfaldet på den 21-årige kvinde.