Stor fynsk efterskole ramt af corona - sender elever hjem

Det blev i første omgang en kort fornøjelse for eleverne på Oure Efterskole.

Sidste mandag kunne efterskolen, som er Danmarks største, byde eleverne velkommen tilbage efter nedlukningen, men nu sendes de hjem igen.

Skolen lukkes midlertidigt, efter at 19 elever er testet positive for covid-19.

Det ærgrer forstander Mette Romer Søborg. Hun har dog forståelse for, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sagt, at efterskolen skal lukkes.

- Den britiske variant er meget smitsom, og vi synes, styrelsen udviser rettidig omhu ved at lukke ned, inden vi står i en situation, hvor rigtig mange er smittet, siger hun i en pressemeddelelse.

Til Fyens Stiftstidende fortæller hun, at alle eleverne blev testet tirsdag, da de vendte tilbage til efterskolen, og fredag.

Tirsdag var alle test negative, men fredag var én positiv. Flere begyndte også at udvise symptomer. De blev derfor alle sendt hjem.

Siden er flere af de hjemsendte elever testet positive for covid-19, og da den første af ugens to test blev foretaget på efterskolen tirsdag, var endnu en elev smittet - og så blev efterskolen lukket.

Den sydfynske efterskole har flere end 500 elever, hvilket gør den til den største i landet. De forventes at kunne komme retur efter påske.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at elever, medarbejdere og deres familier bliver testet for corona.

- Vi følger situationen og foretager smitteopsporing i samarbejde med kommunens sundhedstjeneste, skriver styrelsen på Twitter.

Oure Efterskole er en del af Skolerne i Oure Sport og Performing Arts. De består også af Oure Kostgymnasium og Oure Højskole. Skolerne har i alt flere end 900 elever og over 200 ansatte.