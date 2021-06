Stor del af nordjysk smitte stammer fra Jomfru Ane Gade

Over halvdelen af smittetilfældene i fire sogne i Aalborg, hvoraf to af dem nu er coronanedlukket, kan spores tilbage til Jomfru Ane Gade.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag til Jyllands-Posten.

- På baggrund af data fra vores smitteopsporing kan vi oplyse, at der i perioden fra 15. maj til 22. maj er registreret 148 smittede i de fire sogne.

- Ud af de 148 smittetilfælde har 86 af dem over for smitteopsporingen angivet enten at have været i Jomfru Ane Gade i smitteperioden, at have Jomfru Ane Gade som formodet smittekilde eller bekendtskabskreds, som har været i Jomfru Ane Gade, som formodet smittekilde, skriver styrelsen i et svar til Jyllands-Posten.

Der henvises til sognene Budolfi, Vor Frelser, Vor Frue og Skt. Markus.

Meldingen kommer, efter at Budolfi Sogn i det centrale Aalborg i weekenden krydsede grænsen for smitte som det andet sogn i byen. Det måtte derfor lukke blandt andet skoler, indendørs kulturaktiviteter og fitnesscentre.

For lidt over en uge siden lukkede et andet sogn i kommunen, Vor Frelser Sogn.

Mens smittestigningen i sognet har udløst en automatisk nedlukning af både fritids- og kulturaktiviteter samt skoler og gymnasier, så må sognets barer gerne holde åbent. Og dermed fortsætter festen altså også i Jomfru Ane Gade.

Borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen (S) bestrider ikke, at der skal lukkes ned. Men han mener, at det er de forkerte ting, der skal lukke.

- Jeg synes, at reglerne er for stive i forhold til sognenedlukninger, sagde han til Ritzau i weekenden.

- Midt i Budolfi Sogn ligger Jomfru Ane Gade, hvor vi ved fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der sker en ganske markant smittespredning.

- Det, at vi skal lukke museer, teatre og skoler, men ikke Jomfru Ane Gade, det giver ikke meget mening, sagde borgmesteren.

Til Nordjyske skriver Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen:

- Det er vores vurdering, at aktiviteten i Jomfru Ane Gade særligt blandt de 20 til 29-årige er medvirkende til, at vi ser høje incidenser i de fire sogne Budolfi, Vor Frelser, Vor Frue og Skt. Markus.