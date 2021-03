Stor coronademonstration aflyses på grund af vejret

- Vi klapper ikke hælene i og bakker ud. Det er ikke tilfældet. Tværtimod. Men vi kan ikke styre vejret.

Arrangementet er anmeldt som demonstration og kunne derfor finde sted på trods af coronarestriktionerne.

Frihedsbevægelsens Fællesråd er en samling af grupper, som er skeptiske over for coronapandemien og kritiske over for regeringens restriktioner.

Flere tusinder var ventet at møde op, og det har mødt massiv kritik at ville samle så mange mennesker trods risikoen for smitte med coronavirus.

Men nu er det altså aflyst. Malue Montclairre understreger, at de vil finde et nyt tidspunkt, hvor "Genåbningsfesten" kan gennemføres.

- Vi har haft en masse udfordringer de seneste dage, fordi vi er under massivt pres. Der er mange mennesker, der synes, at det ikke er okay at have en anden mening end den officielle. Men det har ikke fået os til at stoppe op, siger hun.

Festen skulle have fundet sted på Bertel Thorvaldsens Plads i København torsdag fra klokken 12-23.

Der var planlagt madboder, scener, toiletvogne og busser, der skulle køre deltagere fra hele landet til København. Omkring 15 artister skulle optræde.

Ifølge arrangørerne var der planlagt busser fra Esbjerg, Holsted, Vejen, Kolding, Odense, Aarhus og Horsens.

Men på Storebælt blev der torsdag morgen frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Malue Montclairre fortæller, at busserne var kørt afsted, men at de altså måtte vende om.

- Vi glæder os til at kunne sætte arrangementet op igen om forhåbentlig ikke så lang tid, for vi står fast på, at vi gerne vil have en genåbningsfest og en demonstration, siger hun.

Både røde og blå politikere har kritiseret arrangementet.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) kan man ikke være det bekendt, sagde han før aflysningen.

- Det er en grundlovssikret ret at demonstrere, som man fortsat skal kunne gøre brug af, selv om vi står midt i en epidemi.

- Men jeg har grundlæggende ikke forståelse for, at man midt i en alvorlig sundhedskrise vil være bekendt at forsamle sig mange mennesker på ét sted for at feste, sagde Nick Hækkerup onsdag i en skriftlig kommentar til Ritzau.