Stor brand: Politiet opfordrer: Hold jer væk fra røgen og luk vinduerne

Kemisk beredskab foretager målinger for at finde ud af, hvad røg fra stålvalseværk består af.

En større brand ved Stålvalseværket i Frederiksværk sender tidligt mandag morgen røg ind over byen.

Borgere opfordres til ikke at opholde sig i længere tid i røgfanen og til at holde døre og vinduer lukkede samt slukke for ventilationsanlæg.

Det oplyser vagtchef Daniel Cunneely ved Nordsjællands Politi.

Han forklarer, at røgen trækker ind mod Frederikssund og at det som udgangspunkt er farligt at opholde sig i røg.

Det er ikke bygningen i sig selv, som brænder, men nogle skrotbunker med blandt andet metalskrot, der er gået ild i.

Der pågår mandag morgen omkring klokken 05.00 et større slukningsarbejde.

- Der er blandt andet indsat en båd fra Hundested, som kommer og sprøjter vand fra vandsiden, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 01.30 mandag.

Ifølge vagtchefen er der ikke risiko for spredning.

- Lige nu har de nogenlunde kontrol på spredningen, men de skal bare have den slukket, for det brænder ret kraftigt derude. Der er ikke fare for, at det går videre til bygningerne, siger Daniel Cunneely.

Endnu kendes sammensætningen ikke af den røg, som kan lugtes i Frederiksværk.

Føler man ubehag, skal man kontakte 1813 og i akutte tilfælde 112, oplyser politiet.

- Vi har kemisk beredskab inde og foretage målinger for at finde ud af, hvad røgen består af, siger vagtchefen.

Det vides ikke, hvordan branden er opstået.