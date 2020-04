Stolene røg ud af teatersalen

Siden er fulgt teaterstykker, tv-serier og film, hvilket har gjort Kaspar Rostrup, som fylder 80 år den 27. april, til en af landets mest erfarne instruktører.

For det modtog han i 2013 Lauritzen Fondens Hæderspris.

Det store gennembrud fik han med "Dansen med Regitze" fra 1989.

Filmen om arbejderægteparret Regitze og Karl Aage spillet af Ghita Nørby og Frits Helmuth blev en af de største danske filmsucceser nogensinde.

Tilmed skaffede den Danmark en Oscar-nominering for bedste udenlandske film samt priser på adskillige festivaler.

I 2000 fulgte filmen "Her i nærheden", der ligesom forgængeren byggede på en roman af Martha Christensen.

Centralt i Kaspar Rostrups karriere står også Gladsaxe Teater, hvor han som teaterdirektør fra 1984 til 1992 brød med det traditionelle teater og skabte totalteatret.

Bogstaveligt talt flåede han sæderne ud i den store teatersal og skabte plads til, at publikum og skuespillere kunne bevæge sig rundt sammen.

Det fik ikke bare det danske publikum til at strømme til, men også den internationale teaterverden begyndte at interessere sig for forstaden Gladsaxe og gigantforestillinger som "Odysseen".

I 2006 vendte Kaspar Rostrup tilbage til Gladsaxe, da teatret blev relanceret som Gladsaxe Ny Teater. Men økonomien kunne ikke hænge sammen, og i 2010 gik tæppet for sidste gang.

For tv instruerede han de stort anlagte serier "Niels Klims underjordiske rejse 1-3" og siden "Bryggeren" om Carlsbergs stifter, J.C. Jacobsen. Den blev aldrig en seersucces.

I 2013 udkom Kaspar Rostrup med erindringsbogen "Sølvfloden", hvori han fortæller om sin opvækst i en kaotisk familie.

Sammen med sin storebror, scenograf Claus Rostrup, blev han i perioder fjernet fra hjemmet. Eller overdraget til andre, som Kaspar Rostrup blidere har udtrykt det.

Nogle gange til farmoren, når hans mor blev indlagt på hospitalet.

Andre gange blev han sendt til sanatorier i Norge, hvor han lå og gispede med sin astmatiske bronkitis og havde dødsangst.

- Jeg overlevede ved min fantasifuldhed, og så har jeg grundlæggende altid haft et godt humør. Men jeg husker det også som en beslutning senere hen: Hold dig til glæden, har han sagt i et interview.

Kaspar Rostrup er gift med Lene Rostrup og er far til fire voksne børn.