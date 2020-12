Artiklen: Stoffer øger risikoen for at droppe ud af ungdomsuddannelser

Stoffer øger risikoen for at droppe ud af ungdomsuddannelser

Brug af euforiserende stoffer som cannabis øger sandsynligheden for, at en elev må droppe ud af sin ungdomsuddannelse.

Samtidig påvirker brugen af stoffer også de unges karaktergennemsnit negativt på ungdomsuddannelser som gymnasier eller erhvervsuddannelser.

Det konkluderer en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

- Der er en klar sammenhæng mellem brug af stoffer, trivsel og risikoen for at falde ud af uddannelse, og nu har vi også data på, at unges brug af stoffer har en negativ indvirkning på deres karakterer, siger Maria Koch Aabel, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Blandt de unge, der bruger stoffer, er der dobbelt så mange, der trives dårligt, og karaktergennemsnittet er generelt lavere sammenlignet med elever, der ikke bruger stoffer.

Rapporten viser, at sandsynligheden for ikke at gennemføre gymnasiet stiger med antallet af gange, eleven har prøvet cannabis.

På erhvervsuddannelserne ses sammenhængen også, men her er det særligt blandt drenge.

Det er dog ikke kun frafald og karaktergennemsnit, der bliver påvirket hos de unge.

Brugen af stoffer påvirker også elevernes trivsel.

Blandt både drenge og piger, der har brugt cannabis eller stoffer inden for den seneste måned, er der flere, der føler sig stressede sammenlignet med unge, der aldrig har rørt stoffer.

Også mere ensomhed og lavere selvværd ses hos unge, der har prøvet stoffer.

Derfor skal der både fokus på forebyggelse og opsporing af de unge, siger Maria Koch Aabel.

- Det er helt essentielt, at der er fokus på at forebygge, at unge overhovedet begynder at eksperimentere med stoffer. Men det er også meget vigtigt at sætte ind på ungdomsuddannelserne i forhold til at opspore de unge, der er begyndt at bruge stoffer og hjælpe dem, siger hun.

Rapporten er baseret på data fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i 2014 af Statens Institut for Folkesundhed.

I 2017 angav 20 procent af unge under 25 år at have et forbrug af cannabis, som er hash, pot eller skunk.

Færre prøver andre euforiserende stoffer som eksempelvis kokain eller amfetamin.