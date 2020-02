Støtter kræver udlevering af lettisk kvinde omstødt

Lettiske Marite Batraka er tirsdag kommet til Danmark for at vise sin protest.

Marite Batraka mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne i forbindelse med søsterens sag.

Hun mener, at Danmark har overtrådt EU-reglerne om, at landene i EU ikke må udlevere EU-borgere til tredjeverdens lande.

Tirsdag formiddag har Marite Batraka deltaget i en demonstration foran Rigsadvokaten i København sammen med 25-30 andre mennesker, som er imod, at Kristine Misane skal udleveres til Sydafrika.

- Vi vil bede anklagemyndigheden om at genoverveje sagen og i dybere grad analysere de fakta og beviser, som der er i sagen, siger Marite Batraka under demonstrationen.

Kvinden skal udleveres til en straffesag i Sydafrika. Her er hun blandt andet anklaget for at have fjernet sin datter på tre år fra Sydafrika, hvor faren bor. Dette skete, selv om en domstol har besluttet, at ingen af forældrene måtte tage barnet ud af Sydafrika.

Faren har været voldelig mod såvel hende som barnet, har kvinden sagt i et retsmøde. Han har fået et tilhold mod at opsøge hende

Beslutningen om udlevering blev truffet af Rigsadvokaten i april sidste år.

Forholdene i de sydafrikanske fængsler er internationalt berygtede på grund af vold og andre forhold.

Men Rigsadvokaten har flere gange korresponderet med myndighederne i Sydafrika. De har erklæret, at Kristine Misane ikke vil blive udsat for nedværdigende behandling.