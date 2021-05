Støttepartiers fokus er børn og billigere kultur til sommer

Tirsdag forhandles der om den sommerpakke for kultur og turisme, som regeringen fremlagde i sidste uge. Hos støttepartiet SF ærgrer kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger over, at børnene ikke har fået et kapitel i forslaget. Hos SF kunne for eksempel godt tænke sig at sende børn afsted på sommerlejre. (Arkivfoto)

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix