Støttepartier vil tage flere kvoteflygtninge

De Radikale ønsker, at Danmark skal tage de 500 kvoteflygtninge, som der er budgetteret med, i stedet for de 200, som regeringen planlægger at tage imod.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi tager 200 flere, end vi gjorde under (Inger, red.) Støjberg, men jeg er frustreret over, at vi ikke melder os ind i det her samarbejde og ikke tager de 500, som vi plejer at tage, siger han.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste i en pressemeddelelse onsdag, at Danmark skal tage 200 kvoteflygtninge, selv om der er budgetteret med at tage 500.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) begrunder beslutningen med, at alt for mange flygtninge er dårligt integrerede og er på velfærdsydelser.

- Nogle flygtninge er faldet godt til i Danmark. Men alt for mange er stadig på kontanthjælp. Faktisk er fem ud af seks flygtningekvinder stadig uden for arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark.

- Det er meget, meget dyrt og totalt uholdbart. Derfor går jeg forsigtigt frem, lyder det fra Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

Danmark fik en ny ordning for kvoteflygtninge i 2017, hvor udlændinge- og integrationsministeren hvert år bestemmer antal og den overordnede fordeling af kvoteflygtninge.

Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, kalder det "pinligt", at Danmark kun vil tage 200 kvoteflygtninge.

- Danmark er et land med mange ressourcer, og vi kan sagtens tage mere end 200 kvoteflygtninge.

- Der er 70 millioner mennesker på flugt i verden, og jeg synes, at vi i Danmark skal hjælpe med at løse den flygtningekrise, vi står i, siger hun.

SF's udlændinge- og integrationsordfører, Carl Valentin, er dog tilfreds med, at Danmark igen tager imod kvoteflygtninge.

- Det har krævet kæmpestore armlægninger med Socialdemokratiet overhovedet at nå hertil, siger han.

Carl Valentin siger, at SF hellere så, at Danmark tog imod de 500 kvoteflygtninge, som der er budgetteret med.

Danmark har ikke taget imod en kvoteflygtning siden 2017. Kort efter folketingsvalget i 2019 meldte Mattias Tesfaye ud, at Danmark skulle modtage kvoteflygtninge igen.