Støttepartier vil skrue op for hjemmearbejde igen

Men nu bør virksomheder igen skrue op for hjemmearbejdet, fordi smittekurven er begyndt at gå i den forkerte retning.

Under coronaepidemien har flere danskere arbejdet hjemme. Men de fleste er vendt tilbage på arbejde, efter at Danmark gradvist er blevet genåbnet i takt med dalende smittetal.

Det mener Enhedslisten og SF, skriver Politiken.

- Vi taler hele tiden om behovet for mundbind i den kollektive trafik. Og det er også fint og fornuftigt.

- Men hvis flere arbejder hjemme, er der færre, vi skal transportere i busser og tog, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen til Politiken.

Hun mener, at regeringen bør opfordre virksomheder og deres ansatte til igen i højere grad at begynde at arbejde hjemme.

Samme melding kommer fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Han understreger, at hvis hjemmearbejde bliver mere permanent for mange, så er det vigtigt, at arbejdspladserne i hjemmene lever op til gældende arbejdsmiljøregler og overenskomster.

Men for at bane vejen for mere hjemmearbejde bør den nuværende arbejdsmiljølov revurderes. Det mener Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige.

Det skriver Berlingske.

I arbejdsmiljøloven er der skrappe krav til hjemmearbejdspladsens indretning ved mere end én ugentlig arbejdsdag i privaten. Og det besværliggør ifølge blandt andet Finansforbundet vejen til mere hjemmearbejde.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, vil derfor se på, hvordan de nuværende regler begrænser muligheden for mere hjemmearbejde i fremtiden.

- Det er en god idé med et servicetjek på loven for at se, om der er den nødvendige fleksibilitet, siger han til Berlingske.

Onsdag skal Folketingets partier for første gang efter sommerferien diskutere den fortsatte åbning af Danmark oven på forårets nedlukning for at inddæmme smitte med Covid-19.