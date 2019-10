Mette Frederiksen (S) holdt tirsdag åbningstale i Folketinget for første gang som statsminister. Ifølge De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, var talen ikke synderligt konkret i forhold til de målsætninger, som blev aftalt i forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten i juni. Onsdag fremlægger S-regeringen sit udspil til finansloven for næste år, og Morten Østergaard er ivrig efter at komme i gang med at gennemføre målsætningerne.

Støttepartier vil mærke fremgang i finanslov

Men når finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag fremlægger S-regeringens udspil til en finanslov, kan det være, at danskerne kommer til at vente lidt for længe. I hvert fald efter nogles mening.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her