Støttepartier vil ikke opfylde Trumps militære ønsker

Det vil være oplagt at opfylde USA's ønsker i forbindelse med et præsidentbesøg.

Men statsminister Mette Frederiksen får svært ved at opfylde Trumps ønsker, når de to mødes 2.-3. september.

USA's aktuelle ønsker er et dansk krigsskib til at passe på skibsfarten i Hormuzstrædet og danske soldater som afløsere for amerikanske trænere og rådgivere i syrisk Kurdistan.

Der er endnu ikke formelle amerikanske anmodninger om de militære bidrag. Danmark har dog allerede deltaget i et militært planlægningsmøde om indsatsen i Hormuzstrædet.

Udenrigspolitisk Nævn er også i juli blevet orienteret om det amerikanske ønske om at lade blandt andre danske soldater afløse amerikanske i Syrien, så Trump kan trække flere amerikanere hjem før præsidentvalget.

Det bliver regeringens første større udenrigspolitiske beslutning. Et bredt flertal blandt folketingets partier synes dog ikke at være positivt stemte.

Hverken Radikale, SF, Enhedslisten eller Alternativet bakker op om udsendelse af et krigsskib til Den Persiske Golf, efter at Storbritannien har opgivet en europæisk mission og meldt sig under USA's faner.

- Vi kunne have støttet en europæisk model, fordi det ville have modvirket eskalation. Bliver det amerikansk ledelse, så er det svært at se forskellen på EU's og USA's politik over for Iran, siger De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard til Politiken.

For USA handler det ikke kun om at beskytte skibsfarten, men også om at presse Iran i striden om en atomaftale.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil ikke svare på, om regeringen vil nøjes med opbakning fra oppositionen.

- Det, jeg sagde i sommer, står ved magt. Vi er optaget af at bidrage til at sikre civile skibes sikre sejlads på verdenshavene - også i Hormuzstrædet, siger han.

Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for oppositionspartiet Venstre, kalder det "dybt bekymrende", at regeringens støttepartier ikke vil bakke op om en militær indsats.

- Hvis vi skal være sikre på, at vores skibe kan sejle sikkert og uden forsøg på angreb, så kræver det også, at vi er til stede, når der er behov for det, siger han og tilføjer, at Venstre er klar til at gå i dialog med regeringen om dansk indsats.