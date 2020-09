Støttepartier vil hente børn fra nedbrændt migrantlejr

- De har nogle helt forfærdelige forhold i den lejr. Der er eksempler på, at de mangler vand og mad. Der er for få telte. Der mangler læger og sikkerhed.

- At lejren er brændt har kun gjort situationen endnu værre. Vi skal hjælpe nogle af de her mennesker, det er nogle af de mest udsatte, som har et akut behov for genbosætning, siger udlændingeordfører Carl Valentin (SF).

I forhandlingerne om finansloven for næste år foreslår han derfor at bruge de midler til kvoteflygtninge, som blev afsat under forhandlingerne sidste år.

Der blev reserveret 40 millioner kroner til at modtage 500 kvoteflygtninge, men regeringen ville kun modtage 200.

Det er op til den siddende udlændingeminister at bestemme antallet.

Et af SF's hovedkrav til forhandlingerne er at øremærke pengene fra dette års finanslov til næste år.

Han anerkender, at man i en årrække tog imod 500 kvoteflygtninge årligt, men nu bliver det i stedet 500 over to år, hvis forslaget går igennem.

Det er regeringens beslutning, siger han. Han mener også, at man bør hjælpe lokalt.

- Indsatsen skal gå på to ben, vi mener også, at man skal hjælpe lokalt. Men man kan ikke bare hjælpe i en nedbrændt flygtningelejr, man er også nødt til at tilbyde dem et sted at være, siger han.

Udlændingeordfører Rosa Lund (EL) bakker op om forslaget.

- Vi ved ikke, om de penge er blevet brugt på noget andet, men uanset hvad mener vi, at der skal bruges penge på at hente 300 uledsagede flygtningebørn og andre sårbare flygtninge, siger hun.

Overfor avisen Information bakker De Radikale op.

Norge har meldt ud, at man vil tage imod 50 børn. Det lyder dog ikke til, at der er yderligere hjælp på vej fra Danmark, der tidligere på året afsatte 22,4 millioner kroner til hjælp til Grækenland.

- Danmark har allerede tidligere på året bevilget et par og tyve millioner til at hjælpe uledsagede flygtningebørn i Moria-lejren. Det er en ganske ulykkelig situation, som kræver, at vi sætter ind, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

På spørgsmålet om hvad regeringen konkret vil gøre i den nye situation, hvor en lejr er brændt ned, svarer han udenom.