Fødevareminister Mogens Jensen (S) og faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak deltog på et virtuelt pressemøde i sidste uge, hvor regeringen meldte ud, at alle mink skal slås ned.

Støttepartier vil have undersøgt ordre om at aflive mink

Regeringens tre støttepartier kræver nu, at forløbet om aflivning af mink bliver undersøgt til bunds.

Dermed øges presset på regeringen, efter at den har beordret alle mink aflivet uden at have hjemmel i loven.

Og presset kommer altså ikke længere kun fra oppositionen, men også fra støttepartierne.

- Lige nu må fokus være på, at vi får afværget en global sundhedskatastrofe, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Og så skal vi efterfølgende have kigget på det forløb, der har været, for at se, om det skal have nogle konsekvenser.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, skriver på Twitter:

- Lov er lov, og lov skal holdes. Derfor skal det selvfølgelig undersøges grundigt, hvad der er op og ned i sagen om lovhjemmel til at aflive mink, og konsekvens drages derefter. Uanset behovet for handling hurtigt.

I sidste uge meldte regeringen, at alle landets omkring 15 millioner mink skal aflives, fordi sundhedsmyndighederne er bekymret over udviklingen med coronasmitte blandt mink.

Statens Serum Institut har konstateret mutationer af virusset, som kun reagerer svagt på antistoffer. Det kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Men regeringen har altså ikke lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

SF bakker op om en undersøgelse, selvom støttepartiet mener, at det er helt rigtigt at slå samtlige mink ned hurtigst muligt.

- Men vi mener heller ikke, at det går, at regeringen har lavet en udmelding, som de ikke har haft lovgrundlag for, siger Carl Valentin, som er fødevareordfører i SF.

- Derfor vil vi gerne have lavet en undersøgelse, som eksempelvis kunne være en uvildig advokatundersøgelse, siger han.

SF har fortsat tillid til regeringen og dens håndtering af coronakrisen, siger Carl Valentin.

- Men det er klart, at vi ikke synes, at det her er et optimalt forløb.

Regeringen havde håbet at få lovgrundlaget på plads ved at fremsætte en hastelov. Den skulle have været i salen tirsdag.

Det ligger dog fast, at der ikke er flertal for at fremsætte en hastelov, fordi en samlet opposition modsætter sig.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har tirsdag morgen udtalt, at han ikke vidste, at der manglede hjemmel i lovgivningen til at slå mink ned, da beslutningen blev meldt ud på et pressemøde i sidste uge.