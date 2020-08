Støttepartier vil have mere klimafokus fra regeringen

Regeringens finanslovsforslag præsenteres senere mandag, men der er allerede sluppet en del elementer ud i pressen. Og klimaet bliver et nøgleemne, slår politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen (R) fast.

Det er helt uholdbart, at regeringen i sit finanslovsforslag ikke prioriterer klimaet højere. Sådan lyder det fra støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten.

- Der er fornuftigt nok afsat milliarder til corona-håndtering. Men klimakrisen er en lige så stor krise, og vi kan slå flere fluer med et smæk ved at investere i grøn omstilling, som kan skabe nye job og nye muligheder, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Den kasse skal regeringen ikke sætte på sig på selv. Den skal bruges til grøn omstilling og reduktion af CO2, siger hun.

Ikke mindst regeringens disponering af 9,2 milliarder kroner på finansloven for næste år til økonomiske tiltag på grund af coronakrisen lægger stramme bånd råderummet.

Regerings finanslovsforslag afsætter blot 1,5 milliarder kroner til forhandlinger med partierne. Det er 600 millioner kroner mindre end sidste år.

- Det er fornuftigt med en buffer i forhold til corona, hvis der kommer nye udfordringer. Men vi kommer til at være med til at sætte retning på pengene og ikke bare overlade det til regeringen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun køber ikke præmissen om, at alt andet må vige i lyset af coronaens greb om landets økonomiske strube.

- Det går ikke an at udskyde tingene hele tiden. Der skal tages skridt hvert eneste år på finansloven mod en grøn omstilling.

- Vi kan eksempelvis tage hånd om de hårdt pressede eksportvirksomheder ved at lave et grønt investeringsvindue, så de kan kan investere i teknologi til grøn omstilling. Det nedbringer CO2 og vil samtidig hjælpe dem godt igennem krisen, siger hun.

Udtagning af landbrugsjord og omstilling af transportsektoren er andre ting, som De Radikale peger på, skal sættes i gang allerede i denne finanslov.

Også SF-formand Pia Olsen Dyhr ønsker et større klimafokus fra regeringen.

- Det er håbløst gammeldags at se investeringer i den grønne omstilling som udgifter på næste års finanslov, skriver Olsen Dyhr på Facebook.

- Det er langsigtede investeringer. Måske de mest profitable for de kommende generationer overhovedet. Regeringen snakker, men jeg ser meget lidt handling.

- Her skal der sættes et markant beløb af ud over den forhandlingsramme, som regeringen har sat af. Ellers svigter vi, skriver hun.

Klimaordfører Mai Villadsen (EL) tilføjer:

- Man skal bruge en lup for at finde nogle CO2-reduktioner i regeringens finanslovsudspil. Det er dybt bekymrende.

- Coronakrisen må ikke skygge for, at vi står midt i en ekstremt alvorlig klimakrise. Den skal vi handle på, og det kan kun gå for langsomt.