Støttepartier vil have aktiv tilmelding til papirreklamer

Regeringens tre støttepartier - SF, Enhedslisten og De Radikale - vil have, at den nuværende "Nej Tak"-ordning til reklamer og tilbudsaviser bliver erstattet af en ordning, hvor man aktivt skal tilmelde sig reklamer.

Det skriver SF i en meddelelse forud for forhandlinger om affald, der fortsætter fredag.

- Vi producerer alt for meget affald, og det er vi nødt til at finde nogle løsninger på. Det er et hjernedødt papirspild, som vi skal have gjort op med.

- Vi vil sikre, at man kun får reklamer, hvis man beder om det. Det er et meget enkelt sted at sætte ind for at minimere mængden af affald, skriver SF's miljøordfører, Carl Valentin.

Ifølge udmeldingen bliver der hvert år produceret over 100.000 ton - eller 100 millioner kilo - tilbudsaviser og reklamer årligt. Det svarer til 35 procent af alt papiraffald.

For nuværende er der en ordning, hvor husstande kan framelde sig de husstandsomdelte reklamer og tilbudsaviser. Men den vil de tre støttepartier altså vende om, så der aktivt skal siges ja til at modtage reklamer.

Enhedslistens miljøordfører, Mai Villadsen, kalder den nuværende ordning for ulogisk.

- Alt for mange bliver bombarderet med reklamer i postkassen, som alligevel bare ender i papirkurven. Det er et kæmpe spild af ressourcer, og egentlig synes jeg, at det er ulogisk. Derfor skal vi vende bøtten, skriver hun.

Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen, er noget loren ved forslaget.

- En "Ja-tak"-ordning vil gøre det sværere og dyrere for butikkerne at komme ud med information om deres varer og tilbud.

- Det vil også presse lokalaviserne, for de er helt afhængige af det distributionsnet, som omdelingen af de trykte reklamer giver adgang til, skriver han i en kommentar.

Han skriver desuden, at annonceringen så vil gå til nettet, og at det vil koste job i Danmark.

De Radikales klimaordfører, Ruben Kidde, ser det ikke som et større problem.

- Jeg tror, at det er lidt skudt over målet. Og i 2020 er der mange muligheder for at markedsføre sig. Tiden for de her meget store papirbunker i postkasserne er ved at rinde ud, siger han.

Kravet vil blive rejst i forhandlingerne om et nyt affaldssystem. Der skulle have været forhandlinger fredag, men grundet afbud vil der først komme nye forhandlinger næste uge.

Forhandlingerne er en del af forhandlingerne om en klimaplan, der skal vedtages inden sommerferien. Den skal være første skridt på vejen til at opnå en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.