Støttepartier vil afskaffe forbud mod hjemløselejre

To hjemløse mænd er blevet frifundet for at have skabt en lejr, da de overnattede med liggeunderlag og soveposer på gaden tæt på Rundetårn i København.

- Det er det eneste rigtige, at de er blevet frifundet i byretten, men jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi får fjernet forbuddene, så det overhovedet ikke bliver en sag, siger Kristian Hegaard, som er retsordfører hos De Radikale.

- Det er uværdigt for de hjemløse at trække dem gennem et retssystem. De har rigeligt med problemer i forvejen, som vi skal hjælpe dem med, siger han.

I forståelsespapiret, som regeringen og Enhedslisten, De Radikale og SF blev enige om efter valget, står der, at loven om utryghedsskabende lejre og zoneforbuddet skal præciseres.

Men det er ikke nok, hvis det står til støttepartierne.

- Vi vil jo helst af med den lovgivning, og jeg tror, at man skal bekæmpe fattigdom og hjemløshed og ikke de hjemløse, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Kristian Heegaard tilføjer:

- Vi er glade for, at vi tager et skridt, men vi så egentligt gerne, at vi afskaffer det helt, siger han.

I april 2017 fik politiet udvidede beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum.

Omkring et år senere trådte der også en en lov i kraft, som giver politiet mulighed for at udstede et udvidet zoneforbud til hjemløse, som gælder en hel kommune.

Målet var at forhindre de store grupper af udenlandske hjemløse, som med store lejre havde støjet og skabt gener.

Hos regeringspartiet Socialdemokratiet, som var med til at stemme for loven, erkender man, at både forbuddet mod lejre og zoneforbuddet har ramt nogle hjemløse, som den ikke burde.

Men retsordfører Jeppe Bruus afviser at fjerne forbuddene helt:

- Forbuddet mod utryghedsskabende lejre har haft en effekt, og antallet af lejre er faldet markant. Så det forbud ønsker vi ikke at fjerne, siger han.

- Men der er behov for at præcisere, at forbuddet skal ramme større og permanente lejre og ikke en hjemløs, som er tvunget til at overnatte udendørs.